19:58, 13 ноября 2025Из жизни

В церковь вернули украденную оттуда 24 года назад картину

В Мексике в церковь вернули украденный 24 года назад холст
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Morton Subastas / ARTnews

Церковь в Мексике получила назад картину неизвестного художника, которая была украдена оттуда 24 года назад. Об этом сообщает Artnet News.

Храм Сан-Франциско-де-Асис в Теотиуакане вновь обрел холст XVIII века с изображением святого Франциска Ассизского. Это произошло после того, как картину обнаружили в каталоге аукционного дома Morton Subastas. Полотно туда передал добросовестный покупатель, который приобрел работу у дилера с сомнительным провенансом.

Картина высотой 1,8 метра была вынесена из храма во время ночного ограбления 6 января 2001 года. Тогда преступники похитили 18 произведений искусства, и только теперь одно из них удалось идентифицировать через международный реестр утраченных ценностей.

Настоятель храма отец Теодоро Гарсия Ромеро назвал возвращение шедевра историческим моментом для местной общины, подчеркнув духовную ценность произведения для верующих. Эксперты оценивают рыночную стоимость работы в 280 тысяч песо (около 1,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось об ограблении Лувра. 19 октября четыре преступника вынесли из музея девять украшений французской короны, одно из которых потеряли при побеге. Президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло предположил, что украденные драгоценности продадут по частям. В таком случае артефакты могут больше никогда не вернуться в Лувр.

