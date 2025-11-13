Бывший СССР
Военкоры узнали о «флешмобе» российских военных на СВО

Российские бойцы сбили дрон ВСУ с помощью пауэрбанка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Российские бойцы сбили FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью пауэрбанка. Кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!»

На прикрепленном ролике видно, как беспилотник нависает над дроном противника и сбрасывает на него внешний аккумулятор. Груз попал в лопасть коптера, и тот рухнул на землю.

«Флешмоб запущен. Я так понимаю, суть флешмоба — сбить птицу противника, но при этом "снаряд" не должен повторяться?» — поиронизировал автор канала.

Подпись к видео отсылает к сообщению, что российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время перевозки груза обнаружил дрон ВСУ и сбил его при помощи банки тушенки.

Ранее российский боец в зоне проведения специальной военной операции попал под атаку сразу семи FPV-дронов ВСУ. На опубликованном видео показано, как военнослужащий бегает от летящих на него беспилотников, используя разросшееся дерево как укрытие. Снаряды падают рядом с солдатом и взрываются, но тот встает и продолжает движение.

