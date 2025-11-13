Зеленский: Даст бог, Украина получит замороженные российские активы

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на божью помощь в том, чтобы страны Европейского союза (ЕС) преодолели разногласия по поводу использования замороженных российских активов. Его слова передает Bloomberg.

«Я надеюсь, что, даст бог, мы добьемся этого решения. В противном случае нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно. И я рассчитываю на партнеров», — сказал он.

Ранее неназванный опытный политик на Украине сообщил, что последствия скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, зависят от его мемности в украинском политическом поле. «Эффект и последствия любого политико-коррупционного скандала во многом как раз определяются его меметичностью», — рассказал собеседник.