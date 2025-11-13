Бывший СССР
Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, где встретился с представителями 128 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бригада ведет боевые действия на ореховском направлении. «Спасибо за защиту государства, нашей территориальной целостности, за то, что помогаете друг другу. Многие важные вопросы с военными обсудили», — написал Зеленский.

Украинский президент совершил свой визит на фоне развивающегося скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют в СМИ «кошельком Зеленского».

Накануне издание Junge Welt сообщало, что дело о коррупции в кругу приближенных Зеленского нацелено не на его друзей, а на него самого. Авторы материала подчеркнули, что украинский лидер потерял дар речи, поэтому он впервые за долгое время не записал вечернее обращение к народу.

