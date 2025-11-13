Забота о себе
09:28, 13 ноября 2025Забота о себе

Женщинам назвали настоящую причину низкого либидо

Екатерина Улитина
Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Многие женщины не знают свой тип желания, из-за чего считают, что у них низкое либидо, считает сертифицированный сексолог Лори Минц. Ее слова приводит Women's Health.

Минц рассказала, что сексуальное возбуждение может появляться спонтанно или в ответ на ласки и потребление эротического контента. Большинство женщин имеют ответный тип желания, поэтому у них очень редко возникает внезапная потребность заняться сексом.

Специалистка считает, что поняв эту информацию, можно кардинально изменить сексуальную жизнь в лучшую сторону. Для этого, полагает она, нужно сконцентрироваться на том, что происходит до близости. «Проводите время вместе, обнимайтесь, читайте эротическое фэнтези или слушайте пикантные подкасты», — дала совет сексолог.

Она добавила, что ответный тип желания также требует длительной прелюдии, продолжительность которой должна составлять около 20 минут и больше. Если же начать половой акт раньше, высока вероятность, что женщина еще не успела хорошо возбудиться и не получит оргазм.

Ранее сексолог Анастасия Филиппова назвала оптимальную продолжительность секса. По ее мнению, половой акт не должен длиться часами, иногда достаточно и трех-пяти минут.

    Все новости