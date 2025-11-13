Звезда «Интернов» назвал сериал кровососущим проектом

Вадим Демчог заявил, что видел солнце пять раз в месяц на съемках «Интернов»

Актер Вадим Демчог, наиболее известный по роли Ивана Купитмана в сериале «Интерны», назвал ситком кровососущим проектом. Его слова приводит «Газета.Ru».

Артист поблагодарил коллег, работавших над сериалом, но подчеркнул, что съемочный процесс был очень трудным.

«Он был очень кровососущим, мы видели солнце максимум пять раз в месяц. Я приходил в студию, когда солнце еще не взошло, а уходил — когда уже зашло», — рассказал Демчог. Он добавил, что сейчас не поддерживает общение с другими актерами сериала.

Артист сравнил звезд «Интернов» с домашними животными россиян, поскольку проект обрел огромную популярность. С 2010 по 2016 год вышли 14 сезонов и 278 эпизодов ситкома. «Понятно, что натерли мозоли, наверное, каждому жителю этой великой страны», — отметил Демчог.

Ранее Демчог признался, что потерял интерес к кино и сериалам. По словам актера, на сегодняшний день его интересует работа в театре и проведение тренингов.