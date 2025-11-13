Культура
Звезда «Москва слезам не верит» заявил о своем отношении к родине

Актер Александр Метелкин заявил, что ему близок персонаж фильма «Завербованный»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Александр Метелкин, звезда фильма «Завербованный», который выходит в прокат 15 января 2026 года, рассказал о своей работе над ролью. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу проекта.

В картине Метелкин сыграл следователя по особо важным делам, который возглавляет межведомственную группу для нейтрализации угрозы биологического оружия. Сам он называл проект «захватывающим боевиком с яркими экшн-сценами».

«Разумеется, мне очень близки действия моего героя, потому что я понимаю, что такое родина!» — заявил артист.

Ранее стало известно, что народная артистка России Раиса Рязанова, сыгравшая роль в советском фильме «Москва слезам не верит», заявила, что не стоит снимать сериал по мотивам классической картины.

