Звезда «Москва слезам не верит» заявил о своем отношении к родине

Актер Александр Метелкин, звезда фильма «Завербованный», который выходит в прокат 15 января 2026 года, рассказал о своей работе над ролью. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу проекта.
В картине Метелкин сыграл следователя по особо важным делам, который возглавляет межведомственную группу для нейтрализации угрозы биологического оружия. Сам он называл проект «захватывающим боевиком с яркими экшн-сценами».
«Разумеется, мне очень близки действия моего героя, потому что я понимаю, что такое родина!» — заявил артист.
Ранее стало известно, что народная артистка России Раиса Рязанова, сыгравшая роль в советском фильме «Москва слезам не верит», заявила, что не стоит снимать сериал по мотивам классической картины.