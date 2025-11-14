Ценности
07:15, 14 ноября 2025Ценности

40-летняя российская супермодель опубликовала фото в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @natashapoly

Российская супермодель Наталья Полевщикова показала фанатам фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

40-летняя манекенщица предстала перед камерой в полный рост. Она позировала в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.

Также знаменитость надела и расстегнула белую рубашку и уложила распущенные волосы с объемом у корней.

