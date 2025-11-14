Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:51, 14 ноября 2025Из жизни

71-летняя спортсменка раскрыла неожиданный секрет своей хорошей физической формы

71-летняя спортсменка из Шотландии рассказала о пользе купания в холодном море
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: S_Photo / Shutterstock / Fotodom

71-летняя спортсменка из Шотландии по имени Кэрол Манро рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме. Свои неожиданные секреты она раскрыла изданию Daily Mail.

По словам пожилой женщины, она с 2017 года минимум раз в неделю погружается в холодные воды Северного моря. «Это один из лучших методов лечения», — заявила она. Манро уверена, что купание в ледяной воде приносит ей только пользу. Например, дает преимущество на фитнес-соревнованиях Hyrox.

Манро рассказала, что впервые попала туда в 2023 году вместе с сыном, который работает фитнес-тренером. В 2024 году она решила поучаствовать одна. Манро сообщила, что больше всего на соревнованиях ей нравится возможность знакомиться с разными людьми.

Материалы по теме:
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018

Она заявила, что планирует регистрироваться на эти соревнования, пока ей не исполнится 76 лет. Тогда ее внучке будет 16, и она станет ее новым конкурентом на спортивном поприще.

Ранее сообщалось, что 100-летний житель США Эндрю Бостинто рассказал, как ему до сих пор удается заниматься бодибилдингом. «Я не считаю себя старым, и это то, что заставляет меня двигаться вперед», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

    Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

    Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

    Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

    ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

    В Госдуме оценили возможное распространение Fan ID с футбола на другие виды спорта

    В Москве береза едва не убила приезжего

    Бывший глава MI6 рассказал о «двух Путиных»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости