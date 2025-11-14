71-летняя спортсменка раскрыла неожиданный секрет своей хорошей физической формы

71-летняя спортсменка из Шотландии рассказала о пользе купания в холодном море

71-летняя спортсменка из Шотландии по имени Кэрол Манро рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме. Свои неожиданные секреты она раскрыла изданию Daily Mail.

По словам пожилой женщины, она с 2017 года минимум раз в неделю погружается в холодные воды Северного моря. «Это один из лучших методов лечения», — заявила она. Манро уверена, что купание в ледяной воде приносит ей только пользу. Например, дает преимущество на фитнес-соревнованиях Hyrox.

Манро рассказала, что впервые попала туда в 2023 году вместе с сыном, который работает фитнес-тренером. В 2024 году она решила поучаствовать одна. Манро сообщила, что больше всего на соревнованиях ей нравится возможность знакомиться с разными людьми.

Она заявила, что планирует регистрироваться на эти соревнования, пока ей не исполнится 76 лет. Тогда ее внучке будет 16, и она станет ее новым конкурентом на спортивном поприще.

