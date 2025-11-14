«Алмаз-Антей» рассказал о модернизации экспортных систем ПВО по опыту СВО

«Алмаз-Антей»: Экспортные системы ПВО модернизируют с учетом опыта СВО

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» модернизирует экспортные модификации систем противовоздушной обороны (ПВО) с учетом опыта СВО. Об этом рассказал заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн, передает ТАСС.

«Концерн в рамках собственного права, как субъект ВТС (военно-технического сотрудничества — прим. «Ленты ру»), предлагает варианты модернизации ранее поставленной техники, в том числе и с учетом опыта СВО», — сказал он в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае.

При этом Дзиркалн подчеркнул, что потенциал большинства изделий не раскрыт до конца. По его словам, многое значит опыт, который наработали российские экипажи в ходе СВО. Также заместитель главы концерна добавил, что проходящие обучение в вузах России будущие специалисты ПВО получают знания с учетом этого опыта.

Ранее научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов писал, что регионы, в которых высока вероятность атак дронов, — это потенциальные рынки для поставок зенитных ракетных комплексов семейства «Тор».