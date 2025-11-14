Беспилотники атаковали энергообъекты в российском регионе

Бочаров: В Волгоградской области отражена атака дронов на энергообъекты

Беспилотники попытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал областного правительства.

Он уточнил, что атака была отражена силами противовоздушной обороны (ПВО). «Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, перебоев с электроснабжением нет», — написал губернатор.

В результате атаки жилые строения не повреждены, никто не пострадал, добавил он.

В ночь на пятницу, 14 ноября, под ударом также оказался Новороссийск. Вследствие атаки была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Пострадал один человек.

Помимо этого, дроны атаковали Донецк. Один из них врезался в шестнадцатиэтажный дом и взорвался, а другой — повредил лицей-интернат «Григорьевская школа».