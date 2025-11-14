В Москве подошел к концу сезон аренды электросамокатов

Заммэра Ликсутов: 14 ноября в Москве завершается сезон аренды электросамокатов

В Москве подходит к концу сезон аренды электросамокатов и велосипедов. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Прокатный сезон в Москве завершается на фоне прогнозов синоптиков о похолодании, власти объяснили решение соображениями безопасности. Арендовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) можно будет до десяти часов вечера пятницы, 14 ноября. Затем прокатные услуги будут заблокированы, объявил Ликсутов. Операторы кикшеринговых сервисов постепенно начнут убирать самокаты и велосипеды с улиц, доставляя их в сервисные центры для техобслуживания. По подсчетам столичных властей, за этот прокатный сезон москвичи совершили больше 75 миллионов поездок на арендуемых СИМ.

7 ноября Максим Ликсутов рекомендовал столичным автолюбителям сменить летние шины на зимние. Также ввиду похолодания заммэра призвал жителей и гостей Москвы отказаться от поездок на мотоцикле. Он напомнил об окончании мотосезона и высоком риске аварий из-за наледи и снега.