ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

ФСБ пресекла убийство высокопоставленного военного РФ на Троекуровском кладбище

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт, который готовили украинские спецслужбы. Под руководством агентов Киева совершено покушение на одного из высших должностных лиц России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Убийство они планировали совершить, когда их цель посетила бы могилы родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

Для теракта украинские спецслужбы завербовали несколько человек

Кураторы поручили дело нелегальному мигранту из Средней Азии и двоим ранее судимым наркозависимым гражданам России. Последние являются супругами, отмечает ТАСС.

Кадр: ЦОС ФСБ России / ТАСС

По данным РИА Новости, в деле участвовал четвертый человек — житель Киева, который разыскивается правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

Их задержали, в телефонах обнаружили переписку с сотрудником украинских спецслужб. Теперь подозреваемым грозит срок вплоть до пожизненного, пишет Telegram-канал Mash.

Кадр: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Кураторы предлагали заплатить за покушение наркотиками

По версии ТАСС, украинские спецслужбы обещали расплатиться наркотиками с задержанным за подготовку покушения на высшего чиновника России.

Теракт планировали совершить с использованием взрывного устройства. Для ведения разведки они установили у могилы камеру видеонаблюдения, закамуфлированную под вазу с цветами.