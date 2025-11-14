Спорт
00:00, 15 ноября 2025Спорт

Футболиста дисквалифицировали на 99 лет

Футболиста молодежной команды «Иермиягу Холон» дисквалифицировали на 99 лет
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

Семнадцатилетний футболист молодежной команды «Иермиягу Холон», выступающей в третьем дивизионе чемпионата Израиля, был дисквалифицирован на 99 лет. Об этом сообщает One.

Причиной стал инцидент с избиением соперника в раздевалке. Видеозапись нападения широко разошлась в интернете, а клуб подтвердил факт драки и сообщил об исключении игрока из состава, отметив при этом, что конфликт был якобы спровоцирован пострадавшим футболистом.

Несмотря на позицию клуба, дисциплинарный суд Футбольной ассоциации Израиля отстранил участника инцидента, чье имя не раскрывается, от футбола до ноября 2124 года и оштрафовал его на сумму 2500 шекелей (около 63 тысяч рублей). Клубу также грозит ежегодное снятие очков при повторных нарушениях со стороны его игроков.

Ранее Федерация футбола Турции (TFF) дисквалифицировала 102 игрока за совершение ставок на спорт. Минимальный срок отстранения составил 45 дней. Максимальный — один год.

