В Турции за ставки на спорт дисквалифицировали 102 футболиста

Федерация футбола Турции (TFF) дисквалифицировала 102 игрока за совершение ставок на спорт. Об этом сообщается на сайте TFF.
Минимальный срок отстранения составил 45 дней. Максимальный — один год. Такой срок пропустят пять футболистов, среди которых два вратаря — Али Шашал Вурал («Сивасспор») и Оркун Оздемир («Болуспор»).
Ранее сообщалось, что в Турции по делу о ставках на спорт арестовали 17 футбольных судей. Задержания происходили в Стамбуле и 11 провинциях страны.
1 ноября Дисциплинарный совет по профессиональному футболу TFF назначил наказание судьям, уличенным в ставках на спорт. Под санкции попали 149 арбитров, обслуживающих матчи профессиональных команд. Они получили разные сроки дисквалификации — от 8 до 12 месяцев.