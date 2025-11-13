Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:21, 13 ноября 2025Спорт

В Турции за ставки на спорт дисквалифицировали 102 футболиста

Федерация футбола Турции дисквалифицировала 102 футболиста за ставки на спорт
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

Федерация футбола Турции (TFF) дисквалифицировала 102 игрока за совершение ставок на спорт. Об этом сообщается на сайте TFF.

Минимальный срок отстранения составил 45 дней. Максимальный — один год. Такой срок пропустят пять футболистов, среди которых два вратаря — Али Шашал Вурал («Сивасспор») и Оркун Оздемир («Болуспор»).

Ранее сообщалось, что в Турции по делу о ставках на спорт арестовали 17 футбольных судей. Задержания происходили в Стамбуле и 11 провинциях страны.

1 ноября Дисциплинарный совет по профессиональному футболу TFF назначил наказание судьям, уличенным в ставках на спорт. Под санкции попали 149 арбитров, обслуживающих матчи профессиональных команд. Они получили разные сроки дисквалификации — от 8 до 12 месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пригожин 100 процентов уцелел». Ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании

    Названа цена самой дорогой сталинки в России

    В Финляндии допустили открытие границы с Россией

    Отар Кушанашвили высказался о внешности Вали Карнавал

    Заммэра Ялты взяли под стражу

    Россиянин попал под следствие после знакомства с женщинами в социальных сетях

    Россия на выставке в ОАЭ покажет скоростной Supercam

    Центробанк назвал похищенную у россиян мошенниками сумму

    Турист купил «чудо-масло» у продавца на улице Таиланда и потерял 350 тысяч рублей

    Получивший 140 миллионов рублей военный прокурор уехал из России и «умер»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости