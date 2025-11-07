В Турции арестовали 17 футбольных судей по делу о ставках на спорт

Главная прокуратура Стамбула санкционировала арест 21 человека в рамках уголовного дела, касающегося ставок на спорт. Об этом сообщает AP.

Уточняется, что среди арестованных 17 футбольных судей и один президент футбольной команды. Задержания происходили в Стамбуле и 11 других провинциях Турции.

1 ноября дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции назначил наказание судьям, уличенным в ставках на спорт. Под санкции попали 149 арбитров, обслуживающих матчи профессиональных команд. Они получили разные сроки дисквалификации — от 8 до 12 месяцев.

За несколько дней до этого стало известно о массовом увлечении турецких футбольных судей ставками на спорт. Уточнялось, что около 65 процентов рефери (371 человек) имеют аккаунты в букмекерских компаниях.