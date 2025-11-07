Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:40, 7 ноября 2025Спорт

В Турции арестовали 17 футбольных судей по делу о ставках на спорт

В Турции арестовали 17 футбольных арбитров по делу о ставках на спорт
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Главная прокуратура Стамбула санкционировала арест 21 человека в рамках уголовного дела, касающегося ставок на спорт. Об этом сообщает AP.

Уточняется, что среди арестованных 17 футбольных судей и один президент футбольной команды. Задержания происходили в Стамбуле и 11 других провинциях Турции.

1 ноября дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции назначил наказание судьям, уличенным в ставках на спорт. Под санкции попали 149 арбитров, обслуживающих матчи профессиональных команд. Они получили разные сроки дисквалификации — от 8 до 12 месяцев.

За несколько дней до этого стало известно о массовом увлечении турецких футбольных судей ставками на спорт. Уточнялось, что около 65 процентов рефери (371 человек) имеют аккаунты в букмекерских компаниях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер

    Камерунский футболист «Спартака» сделал выбор между жизнью в Москве и Париже

    Покупка машины в рассрочку обернулась для россиянина криминальной драмой и СВО

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости