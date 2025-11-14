Грузовик с оружием перехватили на въезде в российскую колонию. Несколько лет назад там произошел бунт

На въезде в ИК-47 в Каменске-Уральском остановили грузовик с оружием

На въезде в колонию № 47 в Каменске-Уральском, прославившуюся после бунта заключенных в 2021 году, остановили грузовик с несколькими видами оружия. Опасный груз пытались доставить на территорию исправительного учреждения.

Как указали в пресс-службе регионального управления ФСИН, изначально заявлялось, что машина доставит в колонию готовую продукцию деревообработки. Однако в результате груз оказался иным.

В колонию пытались провезти автомат и гранату

Так, в грузовике были найдены автомат Калашникова с патронами, охолощенный пистолет с двумя магазинами, ручные гранаты, тактический шлем, рюкзак, радиостанции и несколько мобильных телефонов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На данный момент правоохранители разбираются в случившемся. Водитель доставлен на допрос. Силовики пытаются выяснить, кому предназначался данный груз и кем он был отправлен. Как пишет «112», пока водитель говорит только то, что найденное в кабине — его личное, для безопасности в дороге.

Запрещенные предметы изъяты. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозки оружия.

Заключенные ИК-47 резали себя в знак протеста

Бунт в колонии строгого режима № 47 произошел 28 марта 2021 года. Тогда заключенные разбили камеры видеонаблюдения и напали на других осужденных, устроив массовые беспорядки. В общей сложности фигурантами по делу проходили семь человек. Уточнялось, что участники бунта являются рецидивистами и отбывали наказание за тяжкие преступления.

Как заявляли сами заключенные, их пытались изнасиловать другие осужденные, избивали, угрожали и вымогали у них деньги. Выражая протест против подобных действий, они наносили себе увечья. По неофициальным данным, таковых было около сотни, однако во ФСИН эти данные отвергли.

Для стабилизации обстановки в ИК намеревались ввести спецназ, однако этого удалось избежать благодаря переговорам

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Реальные сроки получили двое

В прошлом году Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор шестерым заключенным, обвиняемым в организации бунта. Виновными суд признал только двоих фигурантов.

Никита Колдаев и Сурен Петросян получили шесть и восемь лет заключения соответственно. Их назвали зачинщиками конфликта. В отношении остальных фигурантов уголовное преследование было прекращено «в связи с недостаточностью доказательств».