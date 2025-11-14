Канадец из клуба КХЛ рассказал о вызвавшей недоумение у его близких Москве

Канадский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Дилан Сикьюра поделился впечатлениями от выступлений в России. Об этом сообщает Metaratings.

По словам игрока, он чувствует себя счастливым. «Конечно, близкие в недоумении, насколько красиво, чисто и безопасно в Москве. Не просто так это один из лучших городов мира», — заявил Сикьюра.

Сикьюра в 2024-м подписал контракт с челябинским «Трактором», и в том же году его обменяли в московское «Динамо». В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал десять результативных передач.

Ранее канадский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди рассказал о том, как принимал решение о переезде в Россию. По словам спортсмена, у него были опасения.