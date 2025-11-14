Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:37, 14 ноября 2025Спорт

Канадец из клуба КХЛ рассказал о вызвавшей недоумение у его близких Москве

Канадец Сикьюра из «Динамо» рассказал о вызвавшей недоумение близких Москве
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jean-Yves Ahern / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Дилан Сикьюра поделился впечатлениями от выступлений в России. Об этом сообщает Metaratings.

По словам игрока, он чувствует себя счастливым. «Конечно, близкие в недоумении, насколько красиво, чисто и безопасно в Москве. Не просто так это один из лучших городов мира», — заявил Сикьюра.

Сикьюра в 2024-м подписал контракт с челябинским «Трактором», и в том же году его обменяли в московское «Динамо». В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал десять результативных передач.

Ранее канадский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди рассказал о том, как принимал решение о переезде в Россию. По словам спортсмена, у него были опасения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Коррупция на Украине возмутила Евросоюз

    Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

    Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

    Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

    Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

    ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

    В Госдуме оценили возможное распространение Fan ID с футбола на другие виды спорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости