Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера сборной

Карпин назвал матч против Хорватии в 2021 году самым сложным на посту тренера
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера национальной команды. Его слова на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что самым тяжелым в качестве наставника национальной команды стал поединок против Хорватии в ноябре 2021 года. «Было много сложных матчей, но именно этот, наверное, был самым трудным в качестве тренера сборной», — отметил Карпин.

Тогда российская команда проиграла на выезде со счетом 0:1, пропустив решающий гол за десять минут до финального свистка. Это поражение не позволило сборной напрямую квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года, и она заняла второе место в отборочной группе.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Российская сборная с марта 2022 года не принимает участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Команда проводит только товарищеские матчи.

    Все новости