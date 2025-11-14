Экономика
10:48, 14 ноября 2025Экономика

На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла высотой 3,5 км
Виктория Клабукова
Архивное фото. Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

На вулкане Крашенинникова произошел пепловый выброс. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Столб пепла, выброшенный вулканом, достиг в высоту 3,5 километра. Пепловый шлейф, как отмечают специалисты, растянулся на десять километров и движется в северо-восточном направлении. Активность исполина представляет опасность для авиаперелетов, введен «оранжевый» код авиационной опасности.

В конце октября вулкан Крашенинникова дважды за день выбросил столб пепла. Высота первого составила до 2,4 километра, а пепельный шлейф протянулся на 36 километров к юго-востоку от вулкана. Второй выброс взлетел до 3,5 километров. Шлейф тогда простирался на 77 километров в сторону востока и юго-востока.

10 ноября столб пепла поднялся над другим камчатским вулканом — Шивелуч. Пепел был ресуспендированным и нес риск для авиаперевозок. В высоту пепловый выброс достиг трех километров над уровнем моря, а шлейф от него распростерся на 50 километров на юго-восток от вершины.

    Все новости