Лукашенко захотел развивать майнинг

Лукашенко высказался за развитие майнинга в Белоруссии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за развитие майнинга в Белоруссии. Его слова передает агентство «БелТА».

«В одной из записок пишут, что майнинг криптовалют может быть нестабильным. Где-то выше, где-то ниже. У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой — уйти от зависимости от одной валюты — доллара. И этот процесс будет нарастать, и криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода», — рассказывает Лукашенко.

10 ноября Лукашенко заявил, что Белоруссия и США в ближайшее время проведут переговоры. Рассказал он об этом в контексте ситуации с застрявшими в республике литовскими фурами.

До этого белорусский лидер попросил жителей страны «дать ему экономику», пообещав решить военные вопросы.

