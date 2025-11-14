Мир
09:30, 14 ноября 2025Мир

МАГАТЭ захотело срочно прояснить состояние ядерных объектов Ирана

AP: МАГАТЭ заявило о необходимости срочной инспекции ядерных объектов Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: IIPA / Getty Images

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о необходимости срочной инспекции иранских ядерных объектов, которые были повреждены в ходе боевых действий. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на секретный отчет агентства.

«Отсутствие доступа МАГАТЭ к ядерному материалу в Иране в течение пяти месяцев означает, что его проверка — в соответствии со стандартной практикой гарантий — давно назрела», — утверждается в тексте.

В отчете говорится, что агентство «утратило непрерывность знаний в отношении ранее заявленных запасов ядерного материала в Иране» на поврежденных объектах и подчеркнуло, что этот вопрос необходимо «срочно прояснить».

В октябре власти Ирана прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы.

