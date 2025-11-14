Маленькая собака спасла семью из горящего дома

В США домашняя собака спасла семью из пожара

В городе Лонг-Бич, США, семья не пострадала в пожаре благодаря домашней собаке по кличке Чейз. Об этом сообщает WABC.

Огонь распространился по дому ранним утром, когда большинство его жителей спали. Это заметила собака породы голдендудль. Чейз стал лаять и разбудил свою семью. Оценив обстановку, люди смогли быстро покинуть горящий дом.

К месту происшествия прибыли пожарные. Они спасли из огня пожилую пару, которая жила по соседству с владельцами маленькой собаки.

Ранее сообщалось, что в Перу собака потушила брошенную во двор дома хозяев динамитную шашку и спасла их. «Она жевала ее, жевала и спасла всем нам жизнь», — объяснил ее владелец.

