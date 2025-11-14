Медведев заявил о попавшей в цугцванг бандеровской сволочи и зеленой гниде

Зампред Совбеза Медведев: Зеленский попал в цугцванг, но еще может поплясать

Владимир Зеленский попал в цугцванг, но какое-то время еще может поплясать. Об этом заявил в Telegram зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

По словам политика, в непростой ситуации оказался не только Зеленский, которого он назвал «зеленой гнидой» и «бандеровской сволочью», но и украинские войска, которые могут столкнуться с обрушением линии фронта. Медведев отметил, что положение Зеленского ухудшилось и из-за коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича, которого также называют его «кошельком». Медведев предположил, что за цугцвангом Зеленского стоит Вашингтон.

«В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением. В жизни все иначе: обдолбанный паяц может еще поплясать какое-то время. Совсем недолгое», — заявил зампред Совбеза. Он добавил, что над Зеленским уже занесен скальпель.

Днем ранее, 13 ноября, Медведев высказался о Зеленском и главе его офиса Андрее Ермаке как о бедных украинцах, которым нужна помощь Евросоюза. По ироничному заявлению зампреда СБ, близкие к Зеленскому чиновники сейчас «голодают». Ситуацию вокруг Украины политик сравнил с представлением.