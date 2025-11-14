Бывший СССР
15:43, 14 ноября 2025Бывший СССР

На северо-востоке Украины раздались мощные взрывы

В Харькове и области раздались взрывы после атаки БПЛА
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Харьковской области на северо-востоке Украины 14 ноября раздались мощные взрывы. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Беспилотники атаковали Салтовский район Харькова. Были слышны взрывы и в других районах», — сообщил источник Telegram-канала.

Уточняется, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) наносили удары по инфраструктуре. Целями атаки вместе с тем стали объекты военного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 14 ноября взрывы также прогремели в Киеве. В какой части украинской столицы они прозвучали, неизвестно.

    Все новости