На северо-востоке Украины раздались мощные взрывы

В Харькове и области раздались взрывы после атаки БПЛА

В Харьковской области на северо-востоке Украины 14 ноября раздались мощные взрывы. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Беспилотники атаковали Салтовский район Харькова. Были слышны взрывы и в других районах», — сообщил источник Telegram-канала.

Уточняется, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) наносили удары по инфраструктуре. Целями атаки вместе с тем стали объекты военного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 14 ноября взрывы также прогремели в Киеве. В какой части украинской столицы они прозвучали, неизвестно.