23:20, 14 ноября 2025Бывший СССР

На Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 в России

«Страна.ua»: На Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Других подробностей не приводится. Власти России данную информацию не комментировали.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что украинская разведка еще осенью 2024 года пыталась с помощью Великобритании завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Штурману, в частности, предлагали нейтрализовать командира истребителя.

