Депутат Рады Дубинский призвал инициировать импичмент Зеленскому

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале призвал инициировать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Очевидно, что пора инициировать импичмент Зеленского за участие в мародерстве во время войны», — написал он. Депутат назвал украинского лидера вора. Он также заявил, что Зеленский «должен уйти».

Ранее политолог Руслан Бортник высказал мнение, что Владимир Зеленский боится предательства Евросоюза по итогам переговоров. По мнению эксперта, ни Европа, ни США не готовы предоставить Киеву гарантии ни в какой форме.

В свою очередь, американская конгрессвумен Анна Паулина Луна раскритиковала Британию за давление на Зеленского ради отказа от мирных переговоров в 2022 году.