Коррупционный скандал на Украине вызовет негодование в Европе

Информация о коррупции в высших эшелонах украинской власти вызвала негодование как среди населения страны, так и среди правящих кругов в Европе. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, противники президента страны Владимира Зеленского уже выступают с идеей о том, что ворующий лидер не имеет права отправлять людей воевать. Одновременно с этим украинское общество оказывается деморализовано, из-за чего все меньше людей соглашаются идти на фронт.

Однако главной опасностью для Зеленского издание называет разочарование Украиной в Европе. «Страна.ua» отмечает, что Европейский союз (ЕС) переживает сложную экономическую ситуацию, поэтому ему непросто финансировать военные нужды Киева. С учетом информации о глобальной коррупции на Украине, позиции проукраинских спикеров в ЕС становятся шаткими, отмечают авторы статьи. Это может вызвать сокращение финансирования, либо установление новых обязательств для Киева перед странами-партнерами.

Ранее издание InfoBRICS сообщило, что Зеленский планирует побег в Великобританию на фоне коррупционного скандала. Как утверждается в материале, поступают сообщения, что глава Украины «начал покупать замки в Великобритании», а также регулярно встречается с королем Карлом III, который «считает главу киевского режима своим подданным».