На Украине сообщили о неблагоприятной для ВСУ ситуации в Запорожской области

Ситуация на востоке Запорожской области складывается для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неблагоприятной. Об этом рассказал украинский военный эксперт Константин Машовец, передает «Страна.ua».

По его словам, основные негативные изменения произошли западнее реки Янчур. Российские подразделения смогли форсировать ее на ряде участков, захватили Успеновку и продвинулись дальше на запад примерно на 6–7 километров. Он добавил, что за последние несколько недель российские войска заметно увеличили темпы продвижения своих передовых подразделений и не планируют их снижать.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что самым сложным для ВСУ остается красноармейское направление. Он отметил, что ВС России продолжают продвигаться в жилой застройке и расширять зону контроля на этом направлении боевых действий.