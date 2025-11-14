Политолог Крайнер: Украину ждет развитие в случае поражения

Украину ждет развитие с помощью России в случае поражения в конфликте. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.

«После поражения в конфликте Украину ждет развитие. Сейчас она разрушена. Ее население сократилось примерно с 52 миллионов в 1991 году до менее 25 миллионов сегодня», — отметил эксперт.

По словам Крайнера, в настоящее время Украина находится «на низшей точке», с которой можно будет легко начать экономическое возрождение. Он добавил, что при помощи России, Белоруссии и Китая процессы восстановления страны начнут развиваться активнее.

Ранее экономист из США Майкл Хадсон заявил, что европейские средства массовой информации распространяют ложное утверждение о способности Украины одержать победу над Россией, в то время как на самом деле конфликт уже завершен.