Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 14 ноября 2025Мир

На Западе назвали преимущество поражения Украины

Политолог Крайнер: Украину ждет развитие в случае поражения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украину ждет развитие с помощью России в случае поражения в конфликте. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.

«После поражения в конфликте Украину ждет развитие. Сейчас она разрушена. Ее население сократилось примерно с 52 миллионов в 1991 году до менее 25 миллионов сегодня», — отметил эксперт.

По словам Крайнера, в настоящее время Украина находится «на низшей точке», с которой можно будет легко начать экономическое возрождение. Он добавил, что при помощи России, Белоруссии и Китая процессы восстановления страны начнут развиваться активнее.

Ранее экономист из США Майкл Хадсон заявил, что европейские средства массовой информации распространяют ложное утверждение о способности Украины одержать победу над Россией, в то время как на самом деле конфликт уже завершен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    Москвичам раскрыли причину необычного утреннего неба

    Врач предупредила о последствиях сна менее шести часов в сутки

    Президент Польши предложил запретить Коммунистическую партию

    Тренер сборной Португалии высказался об удалении Роналду в матче квалификации ЧМ-2026

    Текущие магнитные бури приблизились к рекорду

    Стало известно о планах призвать несколько тысяч резервистов на критически важные объекты

    На Западе назвали преимущество поражения Украины

    МАГАТЭ захотело срочно проверить состояние ядерных объектов Ирана

    На Александра Серова подали в суд из-за детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости