13:44, 14 ноября 2025Из жизни

На золотых приисках нашли новый вид пчел с дьявольскими рогами

В Австралии нашли новый вид пчел с рогами и назвали его в честь сериала Netflix
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: jjhr.pensoft.net

На золотых приисках в Западной Австралии нашли пчел с рогами. Как говорится на сайте Curtin University, они принадлежат виду насекомых, ранее неизвестных науке.

Открытие сделал сотрудник университета Curtin Кит Прендергаст. Мужчина рассказал, что заметил странную пчелу, когда исследовал цветок Marianthus aquilonarius. Он находится на грани исчезновения и растет только в регионе хребта Бремер. По словам Прендергаста, рога пчел показались ему похожими на дьявольские.

ДНК-тест подтвердил, что обнаруженные учеными пчелы относятся к новому виду. Прендергаст назвал его Megachile (Hackeriapis) lucifer. Он объяснил, что тогда смотрел на платформе Netflix сериал «Люцифер» и понял, что его название идеально подходит для рогатых пчел. Их подробное описание опубликовано в журнале Journal of Hymenoptera Research.

Ранее сообщалось, что в Австралии ученые открыли новый вид палочников длиной 40 сантиметров. Насекомым пришлось стать крупнее, чтобы выжить в прохладной влажной среде.

    Все новости