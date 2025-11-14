Экономика
17:27, 14 ноября 2025Экономика

Над Москвой нависли «дьявольские» облака

Климатолог Золина: Дьявольские облака появились из-за нестабильности атмосферы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Freepik

Редкие «дьявольские» облака (Asperitas) возникли в небе над Москвой в пятницу, 14 ноября, из-за нестабильности атмосферы. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

Она пояснила, что для возникновения такого рода облаков необходима сильная атмосферная нестабильность, способствующая смешению горизонтальных и вертикальных воздушных потоков. В пятницу эту нестабильность могли спровоцировать дневная температура на уровне плюс 7 градусов и ожидаемое понижение до нуля градусов со снегом в субботу, 15 ноября.

Профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых добавил, что чаще всего этот вид облаков встречается летом. Его возникновение сообщает о неустойчивости атмосферы, при этом рядом может быть гроза. В текущей ситуации образование облаков является признаком резкого похолодания.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в субботу, 15 ноября, выпадет треть месячной нормы снега. К полудню снежный покров достигнет почти 4 сантиметров.

