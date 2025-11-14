Азаров: Трамп дал команду на организацию коррупционного скандала на Украине

Сразу несколько экспертов назвали вероятного «заказчика» коррупционного скандала на Украине, ударившего в первую очередь по главе государства Владимиру Зеленскому. Соответствующие данные публикует «Царьград».

Как считает болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева, дирижирует происходящим американский президент Дональд Трамп. Такого же мнения придерживается и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он уверен, что расследование против так называемого «кошелька» украинского главы Тимура Миндича ведется по сигналу из США.

Как только была дана команда Трампа соответствующая, началась серьезная кропотливая работа

Николай Азаров экс-премьер Украины

В свою очередь, политик Олег Царев добавляет, что сам Миндич, в отношении которого начато расследование, в действительности не представляет интереса. Главной целью происходящего, по его мнению, является нанесение удара по Зеленскому, «который не слушается Трампа». «Это попытка его приструнить, взять под контроль», — считает Царев.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал Службу безопасности Украины проверить Зеленского на госизмену из-за его связей с бизнесменом Тимуром Миндичем.