Необычный способ распорядиться прахом усопшего удивил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Beachyfeet рассказал о необычном решении распорядиться прахом его кремированного родственника. Оно привело к расколу в большой валлийской семье.

«Его супруга организует странную церемонию, во время которой прах будет съеден ею, а также членами семьи и близкими друзьями. Один из детей усопшего участвует в церемонии, другой возражает против нее, как и многие другие родственники», — написал автор.

Он спросил у посетителей портала о том, существуют ли юридические способы воспрепятствовать церемонии поедания праха. Те усомнились в этом, однако многие констатировали, что сам ритуал кажется им мерзким. Другие назвали употребление пепла жутковатым.

Ранее другая пользовательница Reddit во время уборки в гараже нашла прах, который забыли ее бывшие соседи, проживавшие этажом ниже. На опубликованном ею снимке можно увидеть белую коробку с пометкой, что в ней содержатся кремированные останки женщины по имени Марта.