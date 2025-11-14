Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:52, 14 ноября 2025Экономика

Поставки российского угля за рубеж упали

«Ъ»: Экспорт российского угля в октябре упал на 1 процент к сентябрю из-за Китая
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам октября экспорт российского угля упал на 1 процент к сентябрю, до 17,3 миллиона тонн, при этом за первые десять месяцев поставки выросли на 3,6 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что в прошлом году поставки осенью падали быстрее, из-за чего по сравнению с октябрем 2024 года экспорт даже вырос на 10 процентов.

Нынешнее снижение связано с китайским рынком. В годовом выражении октябрьские поставки упали на 10,6 процента, а в месячном — на 4 процента. На результат повлияло общее падение импорта угля в КНР. Также на 33 процента к сентябрю рухнули поставки в Южную Корею, так как республика заместила эти объемы поставками из Австралии.

Поддержку продажам оказала Индия. В этом направлении поставки из России в октябре увеличились на 43 процента к сентябрю и в два раза к октябрю 2024 года. В ноябре участники рынка ожидают рост экспорта в Китай, на севере и северо-востоке которого установилась холодная погода, что традиционно поддерживает спрос.

Материалы по теме:
«Так продолжаться не могло» 35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
«Так продолжаться не могло»35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
11 июля 2024
Уголь как драйвер экономики. Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
Уголь как драйвер экономики.Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
19 декабря 2024

Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов считает, что рост поставок в Китай коснется только энергетического угля, потому что ухудшение перспектив выпуска стального проката в КНР снижает потребность страны в коксующемся. А вот в Индии, полагают в Kpler, можно ожидать роста импорта коксующегося угля, хотя поставки энергетического из России под вопросом.

Ранее в Neft Research не увидели перспектив роста мировых цен на уголь, величина которых привела к кризису в российской угольной отрасли. Эксперты отмечают, что предложение по-прежнему превышает спрос и изменение ценовых тенденций возможно только после остановки добычи на нерентабельных предприятиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения

    Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Коррупция на Украине возмутила Евросоюз

    Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

    Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

    Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

    Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

    ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости