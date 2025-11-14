Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:18, 14 ноября 2025Мир

Один шаг Зеленского вызвал возмущение во Франции

Филиппо возмутился планам Зеленского посетить Францию и встретиться с Макроном
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился планам украинского лидера Владимира Зеленского посетить Францию 17 ноября и встретиться с французским президентом Эммануэлем Макроном для проведения переговоров. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Награда за коррупцию, потому что очевидно, что Зеленский покинет эту встречу в Елисейском дворце с новым чеком в кармане!» — говорится в публикации французского политика.

Филиппо призвал Париж перестать финансировать Киев и поощрять коррупцию на Украине.

Ранее издание Politico сообщило, что коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к Киеву со стороны его союзников и вызвал возмущение в Европейском союзе. По данным издания, Европейская комиссия может пересмотреть денежные вложения в украинский энергетический сектор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Биткоин резко подешевел

    В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

    В РПЦ указали на место мужчины и женщины в семье

    Японский наемник получил миллионы за участие в боевых действиях против России

    Еврокомиссия признала вмешательство в дела Грузии

    В ошибке Банка России увидели пользу для экономического роста

    В Подмосковье пожаловались на жизнь под открытым небом в доме без крыши

    Названы признаки безопасной искусственной елки

    Сменивший имидж исполнитель песни «Мразиш» вышел на сцену в корсете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости