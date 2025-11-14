Филиппо возмутился планам Зеленского посетить Францию и встретиться с Макроном

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился планам украинского лидера Владимира Зеленского посетить Францию 17 ноября и встретиться с французским президентом Эммануэлем Макроном для проведения переговоров. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Награда за коррупцию, потому что очевидно, что Зеленский покинет эту встречу в Елисейском дворце с новым чеком в кармане!» — говорится в публикации французского политика.

Филиппо призвал Париж перестать финансировать Киев и поощрять коррупцию на Украине.

Ранее издание Politico сообщило, что коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к Киеву со стороны его союзников и вызвал возмущение в Европейском союзе. По данным издания, Европейская комиссия может пересмотреть денежные вложения в украинский энергетический сектор.