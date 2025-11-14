Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 14 ноября 2025Наука и техника

Открыт простой способ распознать деменцию задолго до первых симптомов

JSLHR: Анализ речи помогает выявить ранние признаки снижения когнитивных функций
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из исследовательского центра Baycrest, Университета Торонто и Йоркского университета установили, что повседневная речь может служить ранним индикатором ухудшения работы мозга, включая первые признаки деменции. В исследовании, опубликованном в Journal of Speech, Language, and Hearing Research (JSLHR), анализ естественного общения позволил предсказать состояние исполнительных функций — когнитивных механизмов, отвечающих за планирование, контроль действий и гибкость мышления.

В работе участвовали 241 человек в возрасте от 18 до 90 лет. Участники описывали сложные картинки, а исследователи с помощью автоматизированных алгоритмов анализировали сотни характеристик речи: длину пауз, частоту слов-паразитов, сбивчивость, повторения, темп и трудности подбора слов. Выяснилось, что именно дисфлюентность — паузы, запинки и поиски нужного слова — лучше всего отражает индивидуальные различия в работе исполнительных функций и сигнализирует об их снижении.

Важно то, что такие изменения речи могут появляться задолго до клинических симптомов. Авторы отмечают: регулярный анализ естественной речи — в клинике или даже дома — способен стать доступным способом раннего выявления когнитических нарушений и деменции, обходя сложности традиционных тестов, которые дают «эффект натренированности» и требуют много времени.

Ранее ученые выяснили, что скрытые повреждения сердца, измеряемые по уровню тропонина I, могут предсказывать риск деменции за годы до появления симптомов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский дрон врезался в многоэтажку в российском городе

    Мужчина в одних трусах отбился от проникшей в его дом вооруженной незнакомки

    В Новороссийске из-за атаки дронов повреждена нефтебаза

    В Северной Корее назвали необходимым один вид оружия

    В США опровергли распространяемое в Европе утверждение об Украине

    Россиян предупредили о рисках утраты мобильного номера

    Российские военные высмеяли Буданова за десант спецназа ГУР

    США объявили о начале операции против наркокартелей

    Порномодель решила стать политиком и принести пользу своей стране

    Отец устроившего в ТЦ «Авиапарк» пожар подростка оценил поступок сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости