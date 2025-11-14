Оценены шансы российского новичка клуба НБА набрать 20 очков в одном матче

Если Демин наберет 20 очков в одной игре, сыграет ставка с коэффициентом 2,00

Букмекеры оценили шансы российского новичка клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егора Демина набрать 20 очков в одном матче до конца года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

На это событие можно поставить с коэффициентом 2,00. Кроме того, можно поставить на дабл-дабл в исполнении Демина с коэффициентом 2,90. Если баскетболист не доберется до отметки в 20 очков в одном матче до конца года, сыграет ставка с коэффициентом 1,72.

Ранее Демин установил новый личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто Рэпторс». Баскетболист набрал 16 очков.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.