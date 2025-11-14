Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:42, 14 ноября 2025Спорт

Оценены шансы российского новичка клуба НБА набрать 20 очков в одном матче

Если Демин наберет 20 очков в одной игре, сыграет ставка с коэффициентом 2,00
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wendell Cruz / Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского новичка клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егора Демина набрать 20 очков в одном матче до конца года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

На это событие можно поставить с коэффициентом 2,00. Кроме того, можно поставить на дабл-дабл в исполнении Демина с коэффициентом 2,90. Если баскетболист не доберется до отметки в 20 очков в одном матче до конца года, сыграет ставка с коэффициентом 1,72.

Ранее Демин установил новый личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто Рэпторс». Баскетболист набрал 16 очков.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Россиянин порезал коллегу и его семью

    Биткоин резко подешевел

    В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

    В РПЦ указали на место мужчины и женщины в семье

    Японский наемник получил миллионы за участие в боевых действиях против России

    Еврокомиссия признала вмешательство в дела Грузии

    В ошибке Банка России увидели пользу для экономического роста

    В Подмосковье пожаловались на жизнь под открытым небом в доме без крыши

    Названы признаки безопасной искусственной елки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости