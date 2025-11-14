Путешествия
Пассажирам парома в Европе включили жесткое порно в присутствии детей

Пассажирам следовавшего в Англию парома включили порно в присутствии детей
Алина Черненко

Фото: W. Bulach / Wikimedia

Пассажирам парома в Европе по ошибке включили по телевизору жесткое порно в присутствии детей. Об этом сообщает портал The Argus.

Инцидент произошел на борту судна, следовавшего из Дьепа (Франция) в Ньюхейвен (Англия), еще 26 октября, однако компания DFDS, которой принадлежит паром, принесла извинения пассажирам только сейчас. По данным источника, во время переправы группа пассажиров попросила экипаж включить им на телевизоре в зоне отдыха Гран-при Формулы-1. Однако после спортивных соревнований канал показал фильм для взрослых, который увидели в том числе дети, сидевшие перед телевизором.

Одна из свидетельниц произошедшего, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что они выбежали из комнаты отдыха с криками. «Вышли родители и попросили работника разобраться с телевизором, утверждая, что там показывают жесткое порно. Я этого не видела, но было слышно», — призналась она журналистам.

В конце концов один из сотрудников выключил телевизор. «Там были родители, объяснявшие своим детям, что не все взрослые так делают. Это было немного безумно», — добавил другой очевидец.

В компании DFDS заявили, что после случившегося канал был удален из списка доступных на судне, чтобы в дальнейшем избежать подобных ошибок.

Ранее австралийская авиакомпания Qantas включила фильм для взрослых на всех экранах во время полета. Пассажиры пожаловались, что выключить или поставить его на паузу было невозможно.

