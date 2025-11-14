Интернет и СМИ
Песков объяснил ограничения работы сим-карт после возвращения из-за границы

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Pxhere

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил временные ограничения в работе сим-карт россиян после возвращения из-за границы. Комментарий пресс-секретаря президента России публикует «Интерфакс».

Песков назвал беспочвенной дискуссию вокруг «периода охлаждения» для сим-карт. «Стало совершенно очевидно, что никакого дискомфорта это "охлаждение" гражданам не доставляет», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что такая мера необходима для обеспечения безопасности. При этом система временных ограничений для сим-карт отлажена и работает безупречно, указал он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) дали советы по разблокировке сим-карт после отдыха за границей. В частности, гражданам порекомендовали перейти по ссылке от мобильного оператора и пройти проверку.

Перед этим сообщалось, что россиянам после возвращения из-за границы начали приходить уведомления о временной блокировке их сим-карт. Уточнялось, что такие изменения призваны бороться со «спящими» сим-картами, которые могут использоваться для беспилотников или незаконной продажи за рубежом.

