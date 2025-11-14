Опубликованы новые подробности массированного налета дронов ВСУ на юг России

При массированной атаке на Россию дроны ВСУ летели из районов Одессы и Николаева

Во время массированной атаки на юг России в ночь с 13 на 14 ноября дроны Вооруженных сил Ураины (ВСУ) летели из районов Одессы и Николаева. Новые подробности удара ВСУ опубликованы в Telegram-канале «Архангел спецназа».

Как заявили авторы проекта, направленные из Одесской и Николаевской областей беспилотники летели разными маршрутами. Отмечается, что основными целями налета были Крым и Новороссийск.

В ночь на 14 ноября ВСУ атаковали Краснодарский край. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. Под удар попало судно в порту Новороссийска, где пострадали три человека.

Всю ночь в регионе более 150 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия удара, тушили пожары и помогали жителям.