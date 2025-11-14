Россия
08:55, 14 ноября 2025

Губернатор раскрыл подробности массированной атаки ВСУ на Краснодарский край

Кондратьев: При атаке ВСУ на Кубань больше всего пострадал Новороссийск
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край больше всего пострадал Новороссийск. Подробности о ночных ударах украинских войск сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Всю ночь в Краснодарском крае отражали атаки беспилотников киевского режима. (...) Больше всего пострадал Новороссийск», — написал он.

По его словам, ночью более 150 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия удара, тушили пожары и помогали жителям. Повреждения получили четыре многоквартирных дома и два частных, один человек пострадал. Помимо того, повреждены придомовые территории в нескольких домовладениях.

Ночью 14 ноября ВСУ атаковали Краснодарский край. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. Под удар попал гражданский корабль в порту Новороссийска, где пострадало три человека. Помимо того, оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.

По данным Минобороны ночью 14 ноября ВСУ атаковали территорию России более чем 200 беспилотниками. Больше всего дронов — 66 — перехватили над территорией Краснодарского края. Также 59 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 45 сбили над Саратовской области, 19 — над Крымом.

