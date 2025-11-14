Мир
08:29, 14 ноября 2025Мир

Полиция Индии раскрыла детали расследования взрыва

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Полиция Индии задержала несколько человек после взрыва в Нью-Дели, включая членов предполагаемой местной террористической ячейки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, один из задержанных подозреваемых заявил, что поддерживал связь с выходцами из Пакистана. Для подтверждения трансграничных связей проведут дополнительное расследование, отметил неназванный чиновник.

Собеседники агентства отказались раскрыть имена, поскольку расследование еще продолжается.

10 ноября в Нью-Дели у выхода из станции метро «Красный Форт» взорвался автомобиль, пострадали 24 человека. Исполнителем оказался террорист-смертник.

Россия выразила соболезнования семьям жертв теракта в Нью-Дели, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

