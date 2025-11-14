Россия
Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

Shot опубликовал кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Краснодарского края. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Ролик был снят ночью 14 ноября в Анапе. На кадрах можно увидеть городские кварталы. Помимо того, слышна сирена воздушной тревоги.

По предварительным данным, в регионе сбили около десяти воздушных целей.

Об атаке БПЛА на Новороссийск стало известно ранее 14 ноября. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. В результате атаки оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.

