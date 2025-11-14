Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

Shot опубликовал кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

Появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Краснодарского края. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Ролик был снят ночью 14 ноября в Анапе. На кадрах можно увидеть городские кварталы. Помимо того, слышна сирена воздушной тревоги.

По предварительным данным, в регионе сбили около десяти воздушных целей.

Об атаке БПЛА на Новороссийск стало известно ранее 14 ноября. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. В результате атаки оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.