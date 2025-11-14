Появились кадры из важного укрепрайона ВСУ на одном из ключевых направлений

На Украине показали кадры из Гуляйполя в Запорожской области

Появились кадры с обстановкой в Гуляйполе Запорожской области. Видео опубликовало украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Так сейчас выглядит Гуляйполе — важный укрепрайон ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Лента.ру") на востоке Запорожской области, к которому приближается армия РФ», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах запечатлена пустая улица и поврежденные в результате боевых действий здания.

13 ноября стало известно, что Вооруженные силы России перерезали важную трассу в зоне специальной военной операции. Сообщалось, что она ведет к Гуляйполю.