18:07, 14 ноября 2025Бывший СССР

Появились кадры сброса авиабомбы на ВСУ в Димитрове

Авиация ВКС России сбросила авиабомбу на ВСУ в Димитрове
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбросила форсированную авиабомбу (ФАБ-3000) на пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград). Соответствующие кадры выложил Telegram-канал «Изнанка».

«Очередной 3-х тонный "чугуний" уничтожил ПВД бойцов 38 обрмп ВСУ в Мирнограде», — написали авторы канала.

Ранее появились кадры из важного укрепрайона ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. На опубликованных кадрах запечатлена пустая улица и поврежденные в результате боевых действий здания.

До этого появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края. По предварительным данным, в регионе сбили около десяти воздушных целей.

