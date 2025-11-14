Появились кадры сброса авиабомбы на ВСУ в Димитрове

Авиация ВКС России сбросила авиабомбу на ВСУ в Димитрове

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбросила форсированную авиабомбу (ФАБ-3000) на пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград). Соответствующие кадры выложил Telegram-канал «Изнанка».

«Очередной 3-х тонный "чугуний" уничтожил ПВД бойцов 38 обрмп ВСУ в Мирнограде», — написали авторы канала.

Ранее появились кадры из важного укрепрайона ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. На опубликованных кадрах запечатлена пустая улица и поврежденные в результате боевых действий здания.

До этого появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края. По предварительным данным, в регионе сбили около десяти воздушных целей.