Появились подробности о загоревшейся после удара ВСУ в Новороссийске нефтебазе

Краснодарский оперштаб сообщил о тушении пожара на нефтебазе после удара ВСУ

Пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске, возникший после удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Подробности о произошедшем сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram.

«Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействовали 172 человека и 51 единицу техники аварийно-спасательных подразделений, уточнили в оперативном штабе.

Об атаке БПЛА на Новороссийск стало известно ранее 14 ноября. В результате удара пострадал мужчина. Его госпитализировали и в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь. Помимо этого, возник пожар на нефтебазе.