Премьер Японии захотела встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном

Премьер Японии Такаити заявила о готовности к встрече с Ким Чен Ыном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о готовности к встрече «лицом к лицу» с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения отношений обоих государств. Слова политика приводит Reuters.

«Я готова встретиться с Ким Чен Ыном лицом к лицу, чтобы построить новые, плодотворные японо-северокорейские отношения», — подчеркнула японский премьер.

Такаити заявила, что не исключает никаких вариантов, чтобы добиться прорыва в вопросе «похищения японских граждан Северной Кореей в период с 1970 по 1980 годы».

24 октября Такаити, выступая с инаугурационной речью, заявила о намерении заключить с Россией мирный договор. Она подчеркнула, что хоть отношения с Москвой находятся в тяжелой ситуации, курс японского правительства заключается в том, чтобы разрешить территориальный вопрос.

