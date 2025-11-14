Ценности
Принц Гарри и Меган Маркл встретились с астрологом Анжелой Перл на фоне скандала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @angelapearlastrology

Принц Гарри и Меган Маркл встретились с астрологом Анжелой Перл на фоне скандала с семьей Кардашьян. Фотографиями последняя поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша опубликовала черно-белый снимок со звездной парой и письмо от герцогов Сассекских. В нем пара поблагодарила астролога за беседу и выразила желание поддерживать связь. «Все еще в восторге от этого особенного вечера», — отметила Перл в описании к посту.

Супруги пообщались с астрологом на фоне критики после посещения вечеринки в честь 70-летия Крис Дженнер. Известно, что семья Кардашьян удалила совместные фотографии со звездами, не комментируя причину такого решения. По одной из версий, снимки пропали из соцсетей по просьбе самой пары, которую раскритиковали британцы за появление на праздновании во время Дня памяти павших.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл присоединились к коалиции ученых и общественных деятелей, требующих ограничить развитие искусственного интеллекта. Это, по их мнению, должно спасти человечество.

    Все новости