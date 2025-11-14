Притворявшаяся беременной россиянка поплатилась за полученный от сожителя миллион рублей

В Приморье притворявшейся беременной дали 5 лет за обман сожителя на ₽1 млн

В Приморье суд приговорил местную жительницу к пяти годам лишения свободы за то, что она при помощи накладного живота притворялась беременной и обманула бывшего сожителя на сумму более чем один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Фигурантка 1988 года рождения. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Во время заседания она признала вину. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Однако суд применил отсрочку от отбывания наказания из-за наличия у женщины ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. При этом в пользу потерпевшего суд взыскал с нее 1 476 931 рубль и 22 копейки.

По данным агентства, в феврале россиянка солгала бывшему сожителю, который ушел в морской рейс, что беременна. Всем знакомым она демонстрировала накладной живот и отправляла мужчине скачанные фотографии некоего ребенка и требовала денег. Тот за девять месяцев перевел на содержание несуществующего ребенка 1 133 000 рублей. Кроме того, женщина убедила мужчину передать ей принадлежавший ему мини-экскаватор стоимостью 344 181 рубль и 22 копейки. В дальнейшем она продала его.

По информации источника РИА Новости, женщина является матерью двух детей от разных мужчин.

